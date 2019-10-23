Мбаппе установил рекорд еврокубковых турниров

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Мбаппе установил рекорд еврокубковых турниров

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил ещё один рекорд благодаря хет-трику в ворота "Брюгге" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Ранее стало известно, что форвард парижан превзошёл достижение Лионеля Месси, забив 15 голов в ЛЧ в возрасте 20 лет и 306 дней. Он стал самым молодым футболистом, которому покорилась данная отметка.

Кроме того, Мбаппе стал самым молодым французом, сделавшим хет-трик в еврокубках.

Победитель ЧМ-2018 побил рекорд Жан-Пьера Папена, забившего три гола в одном матче в Кубке УЕФА в 1985 году.

Не пропустите: Мбаппе стал четвёртым игроком, оформившим хет-трик в матче Лиги Чемпионов после выхода на замену. | http://soccernews.ru
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