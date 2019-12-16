Мбаппе установил рекорд Лиги 1
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз переписал историю Лиги 1.
Новый рекорд покорился форварду благодаря дублю в ворота "Сент-Этьена" в матче 18-го тура чемпионата.
Мбаппе стал самым молодым за 50 лет игроком, забившим 70 голов во французском национальном первенстве.
Лидер парижан превзошёл достижение Бернара Лякомба, которому покорилась данная отметка в 22 года, 5 месяцев и 11 дней. Результат Килиана - 20 лет, 11 месяцев и 25 дней.
Не пропустите: Зидан прокомментировал информацию, что Мбаппе хочет перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Страсбур
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12