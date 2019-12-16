Мбаппе установил рекорд Лиги 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз переписал историю Лиги 1.

Новый рекорд покорился форварду благодаря дублю в ворота "Сент-Этьена" в матче 18-го тура чемпионата.

Мбаппе стал самым молодым за 50 лет игроком, забившим 70 голов во французском национальном первенстве.

Лидер парижан превзошёл достижение Бернара Лякомба, которому покорилась данная отметка в 22 года, 5 месяцев и 11 дней. Результат Килиана - 20 лет, 11 месяцев и 25 дней.

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