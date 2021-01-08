Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 лет

Теги килиан мбаппеэрлинг холанд

Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 летФорвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем любой игрок до 22 лет. Это является рекордом соревнования, сообщает OptaJoe.

Мбаппе, которому в декабре исполнилось 22 года, успел забить 21 гол в Лиге Чемпионов. Среди конкурентов на рекорд было много ярких футболистов, однако никто не забил больше, чем француз.

Например, Лионель Месси отметился 17 забитыми мячами к этому возрасту, форвард "Реала" Карим Бензема — 13, Рауль и Хавьер Савиола забили по 11 голов.

На данный момент шансы побить рекорд Мбаппе имеет 20-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. На его счету 16 голов в Лиге Чемпионов и 1,5 года в запасе.

Читать также: Почеттино оценил игру Мбаппе | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тедеско хочет вернуть Мирзова из аренды

Тедеско хочет вернуть Мирзова из аренды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов