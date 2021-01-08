Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 лет
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем любой игрок до 22 лет. Это является рекордом соревнования, сообщает OptaJoe.
Мбаппе, которому в декабре исполнилось 22 года, успел забить 21 гол в Лиге Чемпионов. Среди конкурентов на рекорд было много ярких футболистов, однако никто не забил больше, чем француз.
Например, Лионель Месси отметился 17 забитыми мячами к этому возрасту, форвард "Реала" Карим Бензема — 13, Рауль и Хавьер Савиола забили по 11 голов.
На данный момент шансы побить рекорд Мбаппе имеет 20-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. На его счету 16 голов в Лиге Чемпионов и 1,5 года в запасе.
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