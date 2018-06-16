Мбаппе установил рекорд сборной Франции

Теги килиан мбаппепсжфранция

Мбаппе установил рекорд сборной Франции

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции, сообщает Gracenote Live.

Нападающий парижан стал самым молодым игроком в истории "трёхцветных", сыгравшим на Чемпионате Мира.

Мбаппе вышел на поле в матче с Австралией в возрасте 19 лет и 178 дней, тем самым превзойдя достижение Брюно Беллона, который на ЧМ-1982 сыграл в возрасте 20 лет и 118 дней.

Не пропустите: Гризманн впервые в карьере отличился в матче Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов