Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции, сообщает Gracenote Live.

Нападающий парижан стал самым молодым игроком в истории "трёхцветных", сыгравшим на Чемпионате Мира.

Мбаппе вышел на поле в матче с Австралией в возрасте 19 лет и 178 дней, тем самым превзойдя достижение Брюно Беллона, который на ЧМ-1982 сыграл в возрасте 20 лет и 118 дней.

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