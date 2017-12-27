Мбаппе уже не восхищается Роналду

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Мбаппе уже не восхищается Роналду

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Во время матчей с "Реалом" я встречусь на поле со своим кумиром Криштиану Роналду. Он был моим героем в детстве. Было здорово увидиться с ним, когда я посещал "Вальдебебас". Однако я азартен и хочу лишь побеждать. Я восхищался Роналду, когда был моложе, но сейчас это закончилось. Я отправлюсь на "Сантьяго Бернабеу" за победой" - приводит слова Мбаппе Marca.

Напомним, что "Реал" и ПСЖ сразятся в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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комментарии
Карвахаль

Я не дам тебе забить!

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Киллиан Мбаппе

Да ты чё блять? пизда тебе и твоему реалу

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