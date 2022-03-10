Мбаппе в 23 года вышел на 3-е место по гостевым голам в плей-офф Лиги Чемпионов

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Мбаппе в 23 года вышел на 3-е место по гостевым голам в плей-офф Лиги Чемпионов

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил единственный гол своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3).

Для 23-летнего француза это 11-й гостевой мяч в рамках плей-офф самого престижного еврокубка.

По данному показателю Мбаппе занимает третье место в истории турнира, сообщает Opta.

Опережают его только Лионель Месси (12) и Криштиану Роналду (23).

Не пропустите: Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ. | http://soccernews.ru
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