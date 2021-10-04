Мбаппе в недоумении от слов президента ПСЖ о его будущем

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал слова президента парижан Нассера Аль-Хелаифи, который заявил, что клуб не отпустит футболиста на правах свободного агента по истечении контракта.

"Страшно, когда президент вашего клуба говорит: "Килиан никогда не уйдет бесплатно". Услышав это, я тяжело сглотнул… и сказал себе:

"И что же теперь будет?", - заявил футболист в интервью RMC Sport.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает уже по окончании текущего сезона.

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