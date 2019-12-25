Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту мальчика

ПСЖ в твиттере опубликовал милое рождественское видео.

Мальчик, мечтавший познакомиться с футболистами парижского клуба, написал письмо Санта-Клаусу. Игроки ПСЖ исполнили мечту ребенка.

Клуб пригласил мальчика в раздевалку команды, где он встретится с капитаном Тьяго Силвой и другими футболистами. Форвард Килиан Мбаппе в костюме Санта-Клауса вручил ребенку подарки.

#ChildrenFirst



Suite à sa lettre au Père Noël, le jeune Mamadou de la Fondation @PSGChildren a réalisé son rêve : rencontrer @KMbappe ❤️ pic.twitter.com/QI9NylDGdM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 25 декабря 2019 г.

После 18 туров чемпионата Франции ПСЖ с 45 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

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