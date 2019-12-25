Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту мальчика
ПСЖ в твиттере опубликовал милое рождественское видео.
Мальчик, мечтавший познакомиться с футболистами парижского клуба, написал письмо Санта-Клаусу. Игроки ПСЖ исполнили мечту ребенка.
Клуб пригласил мальчика в раздевалку команды, где он встретится с капитаном Тьяго Силвой и другими футболистами. Форвард Килиан Мбаппе в костюме Санта-Клауса вручил ребенку подарки.
#ChildrenFirst— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 25 декабря 2019 г.
Suite à sa lettre au Père Noël, le jeune Mamadou de la Fondation @PSGChildren a réalisé son rêve : rencontrer @KMbappe ❤️ pic.twitter.com/QI9NylDGdM
После 18 туров чемпионата Франции ПСЖ с 45 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.
Не пропустите: Мбаппе высказался о своем соперничестве с Неймаром| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Лестер" заинтересован в услугах защитника "Ювентуса" Ругани
-
Дмитрий Комбаров вспомнил о неприятном инциденте во время его выступлений за "Спартак"
-
Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту мальчика
-
1
"Реал" не собирается покупать игроков этой зимой
-
ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео
-
"Реал" хочет вернуть Эдегора из "Реал Сосьедада"
-
4
Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси
-
Гаттузо попросил "Наполи" подписать защитника "Милана"
-
ПСЖ предложил "Милану" обмен футболистами
-
"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитникам "Бенфики" и "Вильярреала"
-
1
АПЛ позволила "Ливерпулю" провести одну игру с нашивками победителей клубного чемпионата мира
-
1
"Милан" сделал новое предложение Ибрагимовичу
-
Саутгейт рассказал о проблемах в игре сборной Англии
-
Винисиус намерен покинуть "Реал"
-
5
Три топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Коутиньо
-
Экс-игрок "Барселоны" может возглавить "Эспаньол"
-
Клопп выступил с рождественским поздравлением
-
Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo
-
Кержаков рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
-
"Эвертон" интересуется трансферной целью "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12