Мбаппе в среднем совершал 2 голевых действия в 8 последних матчах

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе набрал фантастическую форму и демонстрирует отличные результаты.

Squawka сообщает, что 21-летний француз совершает голевые действия в восьми матчах подряд.

В играх с "Реалом", "Нантом", "Монпелье", "Галатасараем", "Ле-Маном", "Амьеном" и дважды "Сент-Этьеном" форвард забил 10 мячей и сделал 6 ассистов.

Таким образом, Мбаппе приносит "ПСЖ" гол почти каждые 43 минуты.

Не пропустите: Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов. | http://soccernews.ru