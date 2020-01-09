Мбаппе в среднем совершал 2 голевых действия в 8 последних матчах

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Мбаппе в среднем совершал 2 голевых действия в 8 последних матчах

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе набрал фантастическую форму и демонстрирует отличные результаты.

Squawka сообщает, что 21-летний француз совершает голевые действия в восьми матчах подряд.

В играх с "Реалом", "Нантом", "Монпелье", "Галатасараем", "Ле-Маном", "Амьеном" и дважды "Сент-Этьеном" форвард забил 10 мячей и сделал 6 ассистов.

Таким образом, Мбаппе приносит "ПСЖ" гол почти каждые 43 минуты.

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