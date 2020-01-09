Мбаппе в среднем совершал 2 голевых действия в 8 последних матчах
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе набрал фантастическую форму и демонстрирует отличные результаты.
Squawka сообщает, что 21-летний француз совершает голевые действия в восьми матчах подряд.
В играх с "Реалом", "Нантом", "Монпелье", "Галатасараем", "Ле-Маном", "Амьеном" и дважды "Сент-Этьеном" форвард забил 10 мячей и сделал 6 ассистов.
Таким образом, Мбаппе приносит "ПСЖ" гол почти каждые 43 минуты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12