Мбаппе в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1

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В третьем розыгрыше кряду в чемпионате Франции нет равных нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе по голам за сезон.

В кампании 2020/21 звёздный футболист отличился 27 раз в 31 матче Лиги 1 и снова стал лучшим бомбардиром турнира.

В прошлый раз Мбаппе забил 18 мячей в 20 играх чемпионата (завершён досрочно из-за пандемии), а в позапрошлый - 33 гола в 29 встречах.

Не исключено, что это был последний сезон для 22-летнего форварда в ПСЖ. Купить его собирается мадридский "Реал".

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