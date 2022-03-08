Мбаппе - в заявке ПСЖ на матч с "Реалом"
Тренерский штаб ПСЖ определился с заявкой на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
В состав парижан включён нападающий Килиан Мбаппе, чьё участие в матче было под вопросом из-за повреждения.
Защитник Серхио Рамос поединок в столице Испании пропустит, однако отправится вместе с командой.
Напомним, что "Реал" примет ПСЖ в среду, 9 марта, в 23:00 по московскому времени. В первой встрече "сливочные" уступили со счётом 0:1.
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