Мбаппе вернулся к тренировкам с ПСЖ

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе вернулся к тренировкам с ПСЖ

Вингер ПСЖ Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с командой, об этом сам футболист сообщил в твиттере.

19-летний француз, который менее месяца назад стал чемпионом мира, до сих пор был в отпуске, а теперь приступил к работе в стане парижан.

Не пропустите: Президент ПСЖ: "Мбаппе - главный талант современного футбола". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов