Мбаппе вернулся к тренировкам с ПСЖ

Вингер ПСЖ Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с командой, об этом сам футболист сообщил в твиттере.

19-летний француз, который менее месяца назад стал чемпионом мира, до сих пор был в отпуске, а теперь приступил к работе в стане парижан.

Не пропустите: Президент ПСЖ: "Мбаппе - главный талант современного футбола". | http://soccernews.ru