Мбаппе вернулся к тренировкам с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в пятницу, 18 сентября, приступил к тренировкам с парижанами. Об этом сообщается на RMC.

Напомним, две недели футболист провел на карантине из-за положительного теста на коронавирус.

Несмотря на возвращение к тренировкам, Мбаппе пропустит воскресный матч 4-го тура Лиги 1 с "Ниццой".

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