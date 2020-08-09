Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ

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Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает L'Équipe.

Футболист покинул занятие до его окончания и продолжил с тренером по физподготовке, чтобы продолжить работу индивидуально.

Нападающий в финале Кубка Франции получил травму голеностопа, от которой восстанавливался на протяжении двух последних недель.

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