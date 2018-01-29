Мбаппе вернулся в строй

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Мбаппе вернулся в строй

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов вернуться на поле, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний футболист попал в заявку на полуфинальный матч Кубка французской лиги против "Ренна", который состоится во вторник в 23:05 по московскому времени.

Напомним, что Мбаппе травмировался 21 января во время поединка с "Лионом" в результате столкновения с вратарём соперника. Из-за повреждения он пропустил игры с "Генгамом" и "Монпелье".    

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