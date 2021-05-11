Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду

Теги псжфранциякилиан мбаппе

Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может принять участие в футбольном турнире Олимпиады в Токио.

По информации L’Equipe, 22-летнего форварда включили в предварительную заявку сборной Франции, состоящую из 85 игроков.

Сообщается, что сам Мбаппе хочет побороться за олимпийские медали, но его участие в соревнованиях зависит от того, до какой стадии дойдут "трёхцветные" на Евро-2020.

На групповом этапе Олимпиады французы сыграют со сборными Японии, ЮАР и Мексики.

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