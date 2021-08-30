Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с ПСЖ

Теги псжреал мадридкилиан мбаппе

Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение клуба о продлении контракта, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист твердо настроен покинуть ПСЖ и перейти в мадридский "Реал". Впрочем, клубы пока не могут договориться по сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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