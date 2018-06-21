Мбаппе вошел в историю сборной Франции

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вошел в историю своей национальной команды.

Так, нападающий ПСЖ стал самым молодым автором забитого мяча в составе "трехцветных" на крупном мировом или континентальном форуме. Свой гол в ворота сборной Перу он забил в возрасте 19-ти лет и 183-х дней.

Напомним, Мбаппе вывел сборную Франции вперед.