Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

1 Теги псжкилиан мбаппеэдинсон кавани

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попал в топ-10 лучших игроков парижан за всю историю клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вчера, 4 декабря, 20-летний футболист отметился голом в матче 16-го тура Лиги 1 с "Нантом" (2:0). Этот мяч, стал для француза 71-м в 101 встрече в составе ПСЖ.

Мбаппе попал в список лучших, так как забил наибольшее количество голов за всю историю клуба. Лидирует по этому показателю действующий форвард команды Эдинсон Кавани. На счету уругвайца 195 голов в 289-ти играх.

В нынешнем розыгрыше француз участвовал в 14 матчах команды, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

А еще: ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", но при одном условии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

крoш
крoш

крош: "вот там ему и место, тем более, что шейхи дадют такую же зарплату как и Неймару, который следующим летом сделает "ноги". Да и играть в чемпионате одной команды, намного легче, и можно стату отличную набить"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Дзюба неделю назад подписал новый контракт с "Зенитом"

СМИ: Дзюба неделю назад подписал новый контракт с "Зенитом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 15 36
2 Марсель Марсель 16 31
3 Бордо Бордо 16 26
4 Лилль Лилль 16 25
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 16 25
6 Монпелье Монпелье 16 24
7 Ренн Ренн 15 24
8 Анжер Анжер 16 24
9 Нант Нант 16 23
10 Лион Лион 16 22
11 Реймс Реймс 15 21
12 Брест Брест 16 21
13 Монако Монако 15 21
14 Ницца Ницца 16 20
15 Страсбур Страсбур 16 18
16 Дижон Дижон 16 16
17 Амьен Амьен 15 16
18 Метц Метц 16 15
19 Ним Ним 15 12
20 Тулуза Тулуза 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов