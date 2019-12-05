Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попал в топ-10 лучших игроков парижан за всю историю клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вчера, 4 декабря, 20-летний футболист отметился голом в матче 16-го тура Лиги 1 с "Нантом" (2:0). Этот мяч, стал для француза 71-м в 101 встрече в составе ПСЖ.

Мбаппе попал в список лучших, так как забил наибольшее количество голов за всю историю клуба. Лидирует по этому показателю действующий форвард команды Эдинсон Кавани. На счету уругвайца 195 голов в 289-ти играх.

В нынешнем розыгрыше француз участвовал в 14 матчах команды, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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