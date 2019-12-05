Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попал в топ-10 лучших игроков парижан за всю историю клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Вчера, 4 декабря, 20-летний футболист отметился голом в матче 16-го тура Лиги 1 с "Нантом" (2:0). Этот мяч, стал для француза 71-м в 101 встрече в составе ПСЖ.
Мбаппе попал в список лучших, так как забил наибольшее количество голов за всю историю клуба. Лидирует по этому показателю действующий форвард команды Эдинсон Кавани. На счету уругвайца 195 голов в 289-ти играх.
В нынешнем розыгрыше француз участвовал в 14 матчах команды, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.
А еще: ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", но при одном условии| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Наполи" планирует уволить Анчелотти
-
СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года
-
"Локомотив" хочет выкупить Жоау Мариу у "Интера"
-
Матч без вратарей: "Ливерпуль" перестрелял "Эвертон" в 15 туре АПЛ, но у Юргена Клоппа появился серьезный повод подумать о защите
-
"Динамо" грозит трансферный запрет
Лента новостей
-
1
Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ
-
1
ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", если в сделку будет включен Винисиус
-
Анри поделился мнением о работе Юнгберга на посту главного тренера "Арсенала"
-
1
Слуцкий рассказал о своём отношении к процессам, происходящим в России
-
1
"Манчестер Сити" нацелился на Дембеле
-
Агент Рыбуса рассказал о будущем футболиста в "Локомотиве"
-
3
Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме
-
"Краснодар" объявил об открытии клубного фан-шопа
-
Генеральный директор опроверг информацию о подписании с Дзюбой нового контракта
-
Широков впервые поработает комментатором на матче "Арсенал" - "Локомотив"
-
Бэйл вслед за Азаром и Марсело получил травму
-
СМИ: Дзюба неделю назад подписал новый контракт с "Зенитом"
-
1
"Наполи" планирует уволить Анчелотти
-
Директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что клуб могут признать банкротом
-
"Сочи" готовится к матчу с "Рубином" в штатном режиме
-
2
Уткин: "Дзюба уже давно не человек, это бренд"
-
СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года
-
2
Азар может пропустить матч с "Барселоной" из-за травмы
-
"Локомотив" хочет выкупить Жоау Мариу у "Интера"
-
"Зенит" обыграл "Динамо" и поднялся не 3-е место в таблице молодёжного первенства
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|15
|36
|2
|Марсель
|16
|31
|3
|Бордо
|16
|26
|4
|Лилль
|16
|25
|5
|Сент-Этьен
|16
|25
|6
|Монпелье
|16
|24
|7
|Ренн
|15
|24
|8
|Анжер
|16
|24
|9
|Нант
|16
|23
|10
|Лион
|16
|22
|11
|Реймс
|15
|21
|12
|Брест
|16
|21
|13
|Монако
|15
|21
|14
|Ницца
|16
|20
|15
|Страсбур
|16
|18
|16
|Дижон
|16
|16
|17
|Амьен
|15
|16
|18
|Метц
|16
|15
|19
|Ним
|15
|12
|20
|Тулуза
|16
|12