Мбаппе вошёл в топ-3 лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди французов

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил единственный гол своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3).

Для 23-летнего француза это 33-й мяч в рамках самого престижного еврокубка.

Мбаппе обогнал Давида Трезеге (32) и вошёл в топ-3 лучших бомбардиров ЛЧ среди французов.

Впереди форварда ПСЖ только Карим Бензема (76) и Тьерри Анри (51).

Не пропустите: Мбаппе в 23 года вышел на 3-е место по гостевым голам в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru