Мбаппе вошел в топ-3 в истории ПСЖ по числу голов
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Форвард отметился хет-триком в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (4:1) и довел число своих голов до 111.
Больше Мбаппе за ПСЖ забивали только Златан Ибрагимович (156) и Килиан Мбаппе (200).
Не пропустите: Мбаппе - третий футболист, сделавший хет-трик в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13