Мбаппе вошел в топ-3 в истории ПСЖ по числу голов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Форвард отметился хет-триком в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (4:1) и довел число своих голов до 111.

Больше Мбаппе за ПСЖ забивали только Златан Ибрагимович (156) и Килиан Мбаппе (200).

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