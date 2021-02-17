Мбаппе вошел в топ-3 в истории ПСЖ по числу голов

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Мбаппе вошел в топ-3 в истории ПСЖ по числу голов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Форвард отметился хет-триком в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (4:1) и довел число своих голов до 111.

Больше Мбаппе за ПСЖ забивали только Златан Ибрагимович (156) и Килиан Мбаппе (200).

Не пропустите: Мбаппе - третий футболист, сделавший хет-трик в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
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