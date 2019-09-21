Мбаппе восстановился после травмы
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в пятницу вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, звёздный француз восстановился после травмы бедра, полученной 25 августа.
Если 20-летний футболист успеет набрать форму, то сможет принять участие в воскресном матче с "Лионом".
Напомним, что с "ткачами" ПСЖ сыграет на выезде. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.
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