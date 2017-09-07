Новоиспеченный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе возглавил список самых переоцененных игроков, составленный футбольной обсерваторией CIES.

Так, согласно исследованию, за 18-летнего нападающего парижане переплатили 87,4 миллиона евро. Второе место в рейтинге занял вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле, который обошелся "сине-гранатовым" на 51,2 миллиона евро дороже своей реальной стоимости. Тройку же замкнул еще один француз - Бенжамен Менди из "Манчестер Сити", его трансферная стоимость оказалась выше реальной на 29 миллионов евро.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались различные факторы: возраст, количество матчей, клуб, за который выступает футболист, позиция на поле, срок действия контракта и т. д.

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