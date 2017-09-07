Мбаппе возглавил список самых переоцененных игроков

Теги килиан мбаппеусман дембелебенжамен менди

Мбаппе возглавил список самых переоцененных игроковНовоиспеченный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе возглавил список самых переоцененных игроков, составленный футбольной обсерваторией CIES.

Так, согласно исследованию, за 18-летнего нападающего парижане переплатили 87,4 миллиона евро. Второе место в рейтинге занял вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле, который обошелся "сине-гранатовым" на 51,2 миллиона евро дороже своей реальной стоимости. Тройку же замкнул еще один француз - Бенжамен Менди из "Манчестер Сити", его трансферная стоимость оказалась выше реальной на 29 миллионов евро.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались различные факторы: возраст, количество матчей, клуб, за который выступает футболист, позиция на поле, срок действия контракта и т. д.

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