Мбаппе: "Возвращаюсь в "Монако"

Теги монакокилиан мбаппе

Мбаппе: "Возвращаюсь в "Монако"Форвард "Монако" Килиан Мбаппе, который текущим летом стал самой желанной трансферной целью для многих топ-клубов Европы, вернулся из отпуска.

Свое возвращение к тренировочному процессу в твиттере прокомментировал следующим образом: "Возвращаюсь в "Монако".

Отметим, что наиболее реальными претендентами на 18-летнего нападающего в последнее время называются французский ПСЖ и мадридский "Реал".

Не пропустите: Морьентес порекомендовал "Реалу" подписать Мбаппе. | soccernews.ru

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