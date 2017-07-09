Мбаппе: "Возвращаюсь в "Монако"

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе, который текущим летом стал самой желанной трансферной целью для многих топ-клубов Европы, вернулся из отпуска.

Свое возвращение к тренировочному процессу в твиттере прокомментировал следующим образом: "Возвращаюсь в "Монако".

Отметим, что наиболее реальными претендентами на 18-летнего нападающего в последнее время называются французский ПСЖ и мадридский "Реал".

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