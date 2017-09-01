Мбаппе впервые забил за сборную Франции и стал самым молодым автором гола с 1963 года

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Мбаппе впервые забил за сборную Франции и стал самым молодым автором гола с 1963 года

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Франция на своем поле разгромила Голландию со счетом 4:0.

Четвертый мяч в этой встрече забил нападающий французов Килиана Мбаппе, которому исполнилось 18 лет и 8 месяцев.

Для Мбаппе этот гол стал первым за сборную и он стал самым молодым автором гола национальной команды с 1963 года. Рекордсменом является Жорж Лех забил за Францию, когда ему было 18 лет и 5 месяцев.

Не пропустите: Мбаппе перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru

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