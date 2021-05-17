Мбаппе все еще ведет переговоры с "ПСЖ"

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе все еще ведет переговоры с "ПСЖ"Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "ПСЖ" все еще ведет переговоры по новому контракту с французским нападающим Килианом Мбаппе.

Отмечается, что соглашения нет и дело только усложняется, так как стороны обсуждают контракт уже 4-5 месяца, но все еще не пришли к согласию. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи предпримет новую попытку.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 30 матчей, в которых сумел отметится 26 голами.

Также не пропустите: "Зенит" опроверг слухи о контакте с Фонсекой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"

"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов