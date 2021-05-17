Мбаппе все еще ведет переговоры с "ПСЖ"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "ПСЖ" все еще ведет переговоры по новому контракту с французским нападающим Килианом Мбаппе.

Отмечается, что соглашения нет и дело только усложняется, так как стороны обсуждают контракт уже 4-5 месяца, но все еще не пришли к согласию. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи предпримет новую попытку.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 30 матчей, в которых сумел отметится 26 голами.

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