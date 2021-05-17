Мбаппе все еще ведет переговоры с "ПСЖ"
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "ПСЖ" все еще ведет переговоры по новому контракту с французским нападающим Килианом Мбаппе.
Отмечается, что соглашения нет и дело только усложняется, так как стороны обсуждают контракт уже 4-5 месяца, но все еще не пришли к согласию. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи предпримет новую попытку.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 30 матчей, в которых сумел отметится 26 голами.
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
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|20
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