Мбаппе все еще заинтересован в переходе в "Реал"

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Мбаппе все еще заинтересован в переходе в "Реал"Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе становится все ближе к переходу в мадридский "Реал".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Мбаппе все ещё привлекает проект "Реал Мадрида". Президент королевского клуба Флорентино Перес одержим идеей подписать француза. 

По информации источника, "Мадрид" сделает сильный рывок в 2022 году.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что "Реал" уже в январе подпишет с Килианом предварительный контракт.

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