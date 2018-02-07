Мбаппе встал на защиту Роналду

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Мбаппе встал на защиту РоналдуНападающий ПСЖ Килиан Мбаппе встал на защиту форвард "Реала" Криштиану Роналду, которого критикуют за последние выступления.

"У Роналду нет спада. Если это спад, то тогда можно сказать, что и многие другие игроки находятся в кризисе. Это отличный игрок, но мы надеемся, что в матче с нами он не забьет.

Будем готовиться к играм с "Реалом", обращая внимание на сильные стороны соперника. Роналду, конечно, является одной из них", - сказал он.

Первая игра между ПСЖ и "Реалом" состоится 14 февраля, ответная – 6 марта. 

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