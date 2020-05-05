Мбаппе выдвинул ПСЖ ещё одно условие для продления контракта

Значительное увеличение зарплаты - это не единственное требование нападающего Килиана Мбаппе в переговорах с ПСЖ о продлении контракта.

По информации AS, 21-летний футболист также настаивает на включении в соглашение фиксированной суммы выкупа для перехода в мадридский "Реал".

Сообщается, что размер клаусулы, скорее всего, превысит 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2022 году.

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