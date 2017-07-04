Мбаппе выдвинул условия "Реалу"

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе выдвинул мадридскому "Реалу" условия, при которых он будет готов перебраться в стан королевского клуба.

Как информирует испанская пресса, 18-летний нападающий монегасков запросил не только гарантий того, что он будет безоговорочным игроком стартового состава "сливочных", но и потребовал сделать его вторым самым высокооплачиваемым футболистом в команде после Криштиану Роналду.

Напомним, "Реал" проигрывает гонку за Мбаппе. | soccernews.ru