Мбаппе выдвинул условия "Реалу"

Теги монакокилиан мбаппереал мадрид

Мбаппе выдвинул условия "Реалу"Форвард "Монако" Килиан Мбаппе выдвинул мадридскому "Реалу" условия, при которых он будет готов перебраться в стан королевского клуба.

Как информирует испанская пресса, 18-летний нападающий монегасков запросил не только гарантий того, что он будет безоговорочным игроком стартового состава "сливочных", но и потребовал сделать его вторым самым высокооплачиваемым футболистом  в команде после Криштиану Роналду.

Напомним, "Реал" проигрывает гонку за Мбаппе. | soccernews.ru

комментарии
man_14

блять малой а ты не прихуел случаем?

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Flamenco

Будешь полировщиком №1

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