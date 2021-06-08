Мбаппе выпал из топ-10 самых дорогих футболистов в мире. Месси и Роналду нет в топ-100

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Мбаппе выпал из топ-10 самых дорогих футболистов в мире. Месси и Роналду нет в топ-100

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил обновление рейтинга самых дорогих футболистов в мире.

На первое место вышел английский полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден, стоимость которого оценивается в 190,2 миллиона евро. Второе и третье места также занимают англичане - форварды "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд (178 млн) и Маркус Рэшфорд (159,1 млн).

Стоит отметить, что нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе выпал из топ-10 и занял 12-е место. Форварды "Барселоны" Лионель Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду не попали в топ-100.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES выглядит так:

1. Филип Фоден ("Манчестер Сити") - 190,2 млн евро.

2. Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") - 178

3. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 159,1

4. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 155,5

5. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 154,3

6. Френки де Йонг ("Барселона") - 138,7

7. Педри ("Барселона") - 133,2 млн

8. Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 131,6 млн

9. Жоау Фелиш ("Атлетико") - 127,8 млн

10. Мэйсон Маунт ("Челси") - 123,6 млн евро.

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