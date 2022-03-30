Мбаппе выразил уверенность в том, что побьет рекорд Анри по голам за сборную Франции

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о возможности побить рекорд Тьерри Анри по голам в составе сборной Франции после победы над ЮАР (5:0), где он оформил дубль и отдал ассист.

"Конечно, такова цель. Я всегда хотел быть везде первым. Впереди еще много работы. Никто еще не делал того, что сделал Тьерри. Но я думаю, что смогу добраться до рекорда гораздо быстрее, чем люди думают", – сказал Мбаппе.

Отметим, что сейчас в активе 23-летнего Мбаппе 26 голов за сборную Франции, у Анри – 51.

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