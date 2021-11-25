Мбаппе вышел на третье место в списке лучших французских бомбардиров в Лиге Чемпионов

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Мбаппе вышел на третье место в списке лучших французских бомбардиров в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 29-й гол в рамках Лиги Чемпионов, догнав по этому показателю Давида Трезеге.

Напомним, что 22-летний форвард отличился в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против "Манчестер Сити" (1:2).

Теперь Мбаппе и Трезеге делят третье место в списке лучших бомбардиров турнира среди французов.

Второе место в голеадорском рейтинге занимает Тьерри Анри (50), а лидирует Карим Бензема (75).

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