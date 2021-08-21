Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет
Фото сайт ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поразил ворота "Бреста" (4:2) в матче 3-го тура Лиги 1.
Для 22-летнего футболиста это 108-й гол в чемпионате Франции.
По числу забитых мячей в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет Мбаппе вышел на чистое второе место.
Чаще француза в указанном возрастном сегменте отличался только англичанин Джимми Гривз (179).
Не пропустите: Впервые за 4,5 года Мбаппе забил головой в матче чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13