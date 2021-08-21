Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет

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Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет

Фото сайт ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поразил ворота "Бреста" (4:2) в матче 3-го тура Лиги 1.

Для 22-летнего футболиста это 108-й гол в чемпионате Франции.

По числу забитых мячей в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет Мбаппе вышел на чистое второе место.

Чаще француза в указанном возрастном сегменте отличался только англичанин Джимми Гривз (179).

Не пропустите: Впервые за 4,5 года Мбаппе забил головой в матче чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
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