Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге Чемпионов

Фото официальный твиттер УЕФА

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сравнялся со Златаном Ибрагимовичем по голам в составе парижан в Лиге Чемпионов.

Напомним, что в среду француз оформил дубль в матче с "Баварией". Теперь у него и шведа по 20 забитых мячей за французскую команду в главном еврокубке.

Мбаппе и Ибрагимович делят второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба в ЛЧ.

Первую строчку занимает уругваец Эдинсон Кавани, отличившийся 30 раз. Он выступал за ПСЖ с 2013 по 2020 год.

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