Мбаппе вышел в лидеры по системе "гол+пас" в топ-5 европейских лигах

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Мбаппе вышел в лидеры по системе "гол+пас" в топ-5 европейских лигахФорвард ПСЖ Килиан Мбаппе вышел в лидеры по системе "гол+пас" в топ-5 европейских лигах. В 7 играх Лиги 1 19-летний нападающий парижан отметился 10 результативными ударами и 3 результативными передачами.

Вот как выглядит верхушка этого рейтинга:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 13 (10+3)
2-4. Лионель Месси ("Барселона") -12 (7+5)
2-4. Неймар (ПСЖ) -12 (8+4)
2-4. Николя Пепе ("Лилль") -12 (7+5)
5-7. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 11 (7+4)
5-7. Луис Суарес ("Барселона") - 11 (7+4)
5-7. Себастьян Халлер ("Айнтрахт") - 11 (6+5).

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