Мбаппе высказался о Бензема

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о партнере по сборной, нападающем мадридского "Реала" Кариме Бензема.

"Бензема заслуживает всего того, что с ним сейчас происходит. Он великий игрок, который уже вошёл в истории "Реал Мадрида".

Теперь он вернулся в сборную Франции и мы очень рады тому, что он у нас есть", - сказал 22-летний француз.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 11 матчей в Ла Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

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