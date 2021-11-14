Мбаппе высказался о Бензема
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о партнере по сборной, нападающем мадридского "Реала" Кариме Бензема.
"Бензема заслуживает всего того, что с ним сейчас происходит. Он великий игрок, который уже вошёл в истории "Реал Мадрида".
Теперь он вернулся в сборную Франции и мы очень рады тому, что он у нас есть", - сказал 22-летний француз.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл 11 матчей в Ла Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.
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|20
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|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|15
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|20
|22
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|Мальорка
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|20
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