Мбаппе высказался о будущем Неймара в ПСЖ

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Мбаппе высказался о будущем Неймара в ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о желании одноклубника - бразильского форварда Неймара продлить контракт с парижским клубом.

"Это отличная новость. Все знаю, несколько Неймар важен для ПСЖ. Надеюсь, что он будет еще много лет играть за клуб", - сказал француз в эфире канала Canal+.

Напомним, что контракты Неймара и Мбаппе с ПСЖ действуют до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Мбаппе 18 забитых мячей и девять голевых передач в 26 поединках.

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