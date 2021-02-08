Мбаппе высказался о будущем Неймара в ПСЖ
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о желании одноклубника - бразильского форварда Неймара продлить контракт с парижским клубом.
"Это отличная новость. Все знаю, несколько Неймар важен для ПСЖ. Надеюсь, что он будет еще много лет играть за клуб", - сказал француз в эфире канала Canal+.
Напомним, что контракты Неймара и Мбаппе с ПСЖ действуют до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Мбаппе 18 забитых мячей и девять голевых передач в 26 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13