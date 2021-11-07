Мбаппе высказался о победе над "Бордо"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о победе над "Бордо" со счетом 3:2 в матче 13-го тура Лиги 1.

"В матче с "Бордо" было не так трудно, как обычно. У нас была удобная позиция. В конце мы пропустили, и этого можно было избежать, но нельзя сказать, что мы до последнего колебались. В прошлые недели неуверенность была более явной.

У нас были очень хорошие игровые отрезки, мы показали своё качество. Допустим, мы ещё не достигли пика формы, но продолжаем становиться лучше изо дня в день.

Я не считаю, что мы играем очень хорошо, но нам удаётся побеждать. Мы продолжим работать, потому что команда трудолюбива и знает о своих слабых сторонах. Нельзя останавливаться", — цитирует Мбаппе RMC Sport.

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