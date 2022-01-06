Мбаппе высказался о победе в Лиге чемпионов с ПСЖ

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Мбаппе высказался о победе в Лиге чемпионов с ПСЖФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о возможной победе в Лиге чемпионов в составе парижан.

"Мы должны быть готовы. Время пришло, это самая важная часть сезона. Конечно, мы хотим сделать шаг вперёд. Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить", – приводит слова Мбаппе CNN.

В 1/8 финала ЛЧ ПСЖ встретится с мадридским "Реалом". Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне француз сыграл в 17 матчах Лиги 1, в которых забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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