Мбаппе высказался о поражении ПСЖ в финале ЛЧ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился эмоциями после финального матча Лиги Чемпионов, в котором его команда уступила "Баварии" со счётом 0:1.

"Разочарованы, что не смогли закончить этот год с лучшими наградами, но жизнь устроена именно так. Мы боролись изо всех сил. Поздравления "Баварии". И большое спасибо за вашу поддержку", - написал француз в твиттере.

Напомним, что ПСЖ впервые в истории играл в финале ЛЧ, для "Баварии" эта победа в самом престижном еврокубковом турнире стала шестой.

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