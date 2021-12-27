Мбаппе высказался о работе системы ВАР

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал работу системы ВАР.

"Судья не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи ВАР. Я сторонник этой технологии, если она правильно используется.

Иногда мы не знаем, что происходит, и это застает нас врасплох. Мы должны быть более вовлечены, нам все еще нужно адаптироваться", – отметил Мбаппе на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 17 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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