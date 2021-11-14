Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем будущем после разгромной победы над Казахстаном (8:0), где 22-летний нападающий оформил покер и отдал ассист.

"Мое будущее? Я ещё не знаю. Я здесь, и как я уже говорил, я провел здесь пять замечательных лет. Я наслаждался каждым моментом и продолжаю делать это по сей день.

Лучшее ещё впереди, но я уже говорил об этом", - сказал француз.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что он перейдет в мадридский "Реал" на правах свободного агента.

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