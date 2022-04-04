Мбаппе высказался о своем будущем

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Мбаппе высказался о своем будущем

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался по поводу своего будущего.

Напомним, что контракт игрока с парижанами истекает в конце сезона.

"Я не знаю. Нет, я ещё не сделал свой выбор, это все знают. 

Я думаю, есть новые элементы и много параметров для изучения, я не хочу ошибиться с выбором", - сказал француз.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 27 матчах Лиги 1, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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