Мбаппе высказался о своем соперничестве с Неймаром

3 Теги псжнеймаркилиан мбаппе

Мбаппе высказался о своем соперничестве с Неймаром
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что его удивляют сообщения в прессе о соперничестве с партнером по команде форвардом Неймаром.

"Когда я перешел в ПСЖ, то Неймар уже был главной звездой клуба. Он травмировался перед чемпионатом мира-2018, а сборная Франции сумела стать чемпионом. Именно тогда в прессе стали писать, что между нами есть соперничество. Также были слухи, что я хочу занять место Неймара и намерен стать самым важным игроком в ПСЖ. Подобное очень удивило меня.

Летом 2018 года после возвращения из отпуска я подошел к Неймару и сказал, что не претендую на его роль в команде. Я просто хочу помочь команде прогрессировать. Но также я сказал, что собираюсь побороться за "Золотой мяч", так как Неймар все равно не мог на него претендовать из-за неудачи на ЧМ-2018", - приводит слова Мбаппе France Football.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. На счету 27-летнего Неймара девять мячей и шесть голевых передач в 12 поединках.

Не пропустите: Мбаппе рассказал о своей борьбе с Месси за "Золотую бутсу"-2019. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

крoш
крoш

Дмиртриано Владимириано: "Пока Месси играет, ты можешь только мечтать!"

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мбаппе:"Когда я перейду в Реал,гном закончит карьеру"

Ответить
крoш
крoш

гыыы

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Медведев о покупке Черышева: "Очередная агентская туфта. Мы не планируем его покупать"

Медведев о покупке Черышева: "Очередная агентская туфта. Мы не планируем его покупать"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 42
2 Марсель Марсель 18 35
3 Лилль Лилль 18 31
4 Ренн Ренн 17 30
5 Нант Нант 18 29
6 Реймс Реймс 17 27
7 Бордо Бордо 18 26
8 Лион Лион 18 25
9 Монако Монако 17 25
10 Анжер Анжер 18 25
11 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 25
12 Монпелье Монпелье 18 24
13 Страсбур Страсбур 18 24
14 Ницца Ницца 18 24
15 Брест Брест 18 22
16 Дижон Дижон 18 17
17 Амьен Амьен 17 17
18 Метц Метц 18 16
19 Ним Ним 17 12
20 Тулуза Тулуза 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов