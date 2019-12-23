Мбаппе высказался о своем соперничестве с Неймаром



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что его удивляют сообщения в прессе о соперничестве с партнером по команде форвардом Неймаром.

"Когда я перешел в ПСЖ, то Неймар уже был главной звездой клуба. Он травмировался перед чемпионатом мира-2018, а сборная Франции сумела стать чемпионом. Именно тогда в прессе стали писать, что между нами есть соперничество. Также были слухи, что я хочу занять место Неймара и намерен стать самым важным игроком в ПСЖ. Подобное очень удивило меня.

Летом 2018 года после возвращения из отпуска я подошел к Неймару и сказал, что не претендую на его роль в команде. Я просто хочу помочь команде прогрессировать. Но также я сказал, что собираюсь побороться за "Золотой мяч", так как Неймар все равно не мог на него претендовать из-за неудачи на ЧМ-2018", - приводит слова Мбаппе France Football.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. На счету 27-летнего Неймара девять мячей и шесть голевых передач в 12 поединках.

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