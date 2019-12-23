Мбаппе высказался о своем соперничестве с Неймаром
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что его удивляют сообщения в прессе о соперничестве с партнером по команде форвардом Неймаром.
"Когда я перешел в ПСЖ, то Неймар уже был главной звездой клуба. Он травмировался перед чемпионатом мира-2018, а сборная Франции сумела стать чемпионом. Именно тогда в прессе стали писать, что между нами есть соперничество. Также были слухи, что я хочу занять место Неймара и намерен стать самым важным игроком в ПСЖ. Подобное очень удивило меня.
Летом 2018 года после возвращения из отпуска я подошел к Неймару и сказал, что не претендую на его роль в команде. Я просто хочу помочь команде прогрессировать. Но также я сказал, что собираюсь побороться за "Золотой мяч", так как Неймар все равно не мог на него претендовать из-за неудачи на ЧМ-2018", - приводит слова Мбаппе France Football.
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. На счету 27-летнего Неймара девять мячей и шесть голевых передач в 12 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12