Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своей трансферной стоимости.

"Я не знаю, стою ли я 180 миллионов евро, этот вопрос следует задавать клубам, а не мне. Я всегда фокусировался на своей работе, игре и ни на чем другом. Я никогда не позволял себе погружаться в эти вещи, слишком сложные для меня. Я всегда придерживался этого принципа, даже когда мое имя было связано с "Реалом", - цитирует 18-летнего нападающего Tuttosport.

Напомним, Мбаппе рассказал о своей любви к ПСЖ. | soccernews.ru