Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с Неймаром

Теги псжкилиан мбаппенеймар

Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с НеймаромФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с Неймаром.

"После победы на чемпионате мира я сказал ему: не буду лезть на твоё место. Я буду претендентом на "Золотой мяч" в этом году, потому что тебя там не будет, но я обещаю, что не займу твоё место в команде. Отношение к Неймару болельщиков? В Бразилии люди более расслабленные, во Франции же все серьёзнее. Здесь не считается правильным демонстрировать свои увлечения. Люди считают, что игра в покер может отразиться на его выступлениях за ПСЖ. Думаю, он начал это понимать. Поначалу ему было сложно, он считал это оскорблением", – приводит слова Мбаппе Esquire.com.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и сделал 7 голевых передач в 31 матче.

Также не пропустите: Мбаппе: "Я считаю себя звездой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нобель Арустамян ушел с "Матч ТВ"

Нобель Арустамян ушел с "Матч ТВ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов