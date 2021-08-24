Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с Неймаром.

"После победы на чемпионате мира я сказал ему: не буду лезть на твоё место. Я буду претендентом на "Золотой мяч" в этом году, потому что тебя там не будет, но я обещаю, что не займу твоё место в команде. Отношение к Неймару болельщиков? В Бразилии люди более расслабленные, во Франции же все серьёзнее. Здесь не считается правильным демонстрировать свои увлечения. Люди считают, что игра в покер может отразиться на его выступлениях за ПСЖ. Думаю, он начал это понимать. Поначалу ему было сложно, он считал это оскорблением", – приводит слова Мбаппе Esquire.com.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и сделал 7 голевых передач в 31 матче.

Также не пропустите: Мбаппе: "Я считаю себя звездой". | http://soccernews.ru