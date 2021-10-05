Мбаппе высказался о том, что Месси мало бегает в матчах
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался об игре рядом с Лионелем Месси.
– Когда видишь этот состав, волнение присутствует?
– Конечно. Мы взволнованы, но не должны преувеличивать. Много разговоров про Месси, но в команде появились и другие хорошие футболисты.
Я всегда говорил, что хочу играть с футболистам высокого класса.
Каждый из нас должен добавить воды в свое вино, чтобы помочь команде, чтобы сформировался коллектив, способный выигрывать трофеи.
– Что значит добавить воды в вино?
– Когда играешь вместе с хорошими футболистами, нужно идти на уступки. Ты уже не один большой игрок в команде. Теперь вы все вместе. И мы все вместе хотим побеждать.
– Означает ли это, что вы, как в матче с "Манчестер Сити", готовы возвращаться в оборону?
– Конечно. Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов.
Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси, – сказал Мбаппе.
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