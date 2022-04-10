Мбаппе высказался о трио с Неймаром и Месси

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Мбаппе высказался о трио с Неймаром и Месси

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о звездном атакующем трио парижан, которое он составляет с Месси и Неймаром.

Напомним, что в последнем матче с "Клермоном", Килиан оформил хет-трик и ассист, Неймар также сделал хет-трик, а Месси отдал три голевые передачи.

"Жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас, но на то было много причин, было много обстоятельств, приведших к такой задержке. Но мы чувствуем, что мы умелые футболисты, и стараемся как можно больше помогать команде. Сегодня это получилось.

Такова жизнь. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Надо продолжать смотреть вперед. У нас были неприятные моменты, и боль до сих пор ощущается, но надо сохранять оптимизм. Мы должны показать, что являемся большим клубом, большой командой, что мы хотим брать трофеи", – сказал французский футболист.

Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона.

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