Мбаппе высказался о трио с Неймаром и Месси
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о звездном атакующем трио парижан, которое он составляет с Месси и Неймаром.
Напомним, что в последнем матче с "Клермоном", Килиан оформил хет-трик и ассист, Неймар также сделал хет-трик, а Месси отдал три голевые передачи.
"Жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас, но на то было много причин, было много обстоятельств, приведших к такой задержке. Но мы чувствуем, что мы умелые футболисты, и стараемся как можно больше помогать команде. Сегодня это получилось.
Такова жизнь. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Надо продолжать смотреть вперед. У нас были неприятные моменты, и боль до сих пор ощущается, но надо сохранять оптимизм. Мы должны показать, что являемся большим клубом, большой командой, что мы хотим брать трофеи", – сказал французский футболист.
Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона.
Также не пропустите: Ракицкий может вновь выступать за "Шахтер". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гвардиола рассказал, что должен сделать "Манчестер Сити", чтобы добиться всемирного признания
-
Жирков поделился мнением о том, в "Химках" играет много возрастных футболистов
-
Лингард может продолжить карьеру в Италии
-
Де Лигт высказался о победе над "Кальяри"
-
Нынешний сезон - последний для Витселя в "Боруссии"
-
Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"
-
Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри"
-
"Тоттенхэм" готов оформить выкуп Кулушевски
-
Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" и высказался о свисте в адрес Бэйла
-
Мбаппе высказался о трио с Неймаром и Месси
-
Хави поделился информацией о продлении контракта с Гави
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Хетафе"
-
Хави высказался о возможном трансфере звезды в "Барселону"
-
Ракицкий может вновь выступать за "Шахтер"
-
ПСЖ разгромно выиграл у "Клермона"
-
"Реал" обыграл "Хетафе" в Ла Лиге, взяв реванш за матч первого круга
-
"Ювентус" вырвал победу у "Кальяри"
-
"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком"
-
"Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу"
-
"Ахмат" уступил "Зениту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13