Мбаппе высказался о возможном переходе в "Реал"
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил, что он не планирует покидать французский клуб в зимнее трансферное окно.
"Анчелотти сказал, что "Реал" никого не купит зимой, чтобы подписать кого-то летом? Это буду не я (смеется). Точно не в январе. Я счастлив в ПСЖ и точно доиграю сезон в Париже. Я отдам все силы ради победы в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубка Франции. Наши фанаты заслуживают этого. Сейчас не время говорить о будущем. Все мои мысли связаны с победой над "Реалом" в Лиге чемпионов", - приводит слова Мбаппе CNN France.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14